Se definieron los enfrentamientos en los Playoffs de las Grandes Ligas

Terminó este domingo la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas 2020 y por primera vez en la historia 16 equipos clasificaron a la postemporada.

En la Liga Americana alcanzaron el título divisional Rays de Tampa (Este), Mellizos de Minnesota (Central) y Atléticos de Oakland, mientras que los segundos lugares respectivamente fueron para Yanquis de Nueva York, Medias Blancas de Chicago y Astros de Houston.

Como mejores terceros del joven circuito terminaron Indios de Cleveland y Azulejos de Toronto.

Así las cosas, las llaves aquí quedaron: Azulejos-Rays; Astros-Mellizos; Yanquis-Indios y Medias Blancas-Atléticos.

Por su parte, en la Liga Nacional saborearon el título divisional Bravos de Atlanta (Este), Cachorros de Chicago (Central) y Dodgers de Los Ángeles (Oeste), siendo este último el que terminó con el mejor récord de la Liga.

Los que tuvieron el privilegio de ser segundos fueron, respectivamente, Marlins de Miami, Cardenales de San Luis y Padres de San Diego. Como comodines terminaron Rojos de Cincinnati y Cerveceros de Milkaukee.

Las llaves en la Nacional son: Cerveceros vs. Dodgers; Cardenales vs. Padres; Rojos vs. Bravos y Marlins vs. Cachorros.

Los colombianos

La gran noticia para el béisbol colombiano es que fijo estarán cuatro peloteros nuestros en la postemporada, mientras que dos están a la espera si son llamados por sus franquicias ya que sus equipos clasificaron a los playoffs.

Están fijos con sus cuadros estelares Giovanny Urshela (Yanquis), José Quintana (Cachorros), Jorge Alfaro (Marlins) y Óscar Mercado (Indios).

Entre tanto, Luis Patiño, de Padres de San Diego y Nabil Crismatt están a la espera de que sus organizaciones los suban otra vez y puedan jugar con el equipo grande en la postemporada.

El que se quedó fuera del baile de los Playoffs es el barranquillero Dónovan Solano (Gigantes de San Francisco). Solano tuvo una gran temporada regular al punto de ser uno de los mejores bateadores de su equipo.

Solano se despidió con un turno al bate sin hits tras entrar como bateador emergente ante Padres. Su average quedó en .326.

Otro que se fue en blanco fue Urshela en cuatro turnos en la derrota de los Yanquis 5-0 ante Marlins. Su average quedó en .298. Alfaro no jugó.

José Quintana lanzó dos entradas como relevo en el triunfo de los Cachorros sobre Medias Blancas 10-8. La efectividad de Quintana es de 4,50. Óscar Mercado se fue de 4-1 en el triunfo de Indios sobre Piratas 8-6.