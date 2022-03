Se juega buen básquet en la Copa La Amistad

La Copa La Amistad de Baloncesto en su tercera edición se desarrolla con entusiasmo y buen nivel técnico en el barrio

Los Ángeles, sede central; en Tacarigua y La Providencia, como sedes alternas.

El certamen, en las ramas masculina y femenina, es organizado por el Club Bucaneros.

En masculino participan 14 equipos: Nuevo Bosque, Vaqueros A, Vaqueros B, Bucaneros, Los Panas de Turbaco, Los

Ángeles, Los Amigos, The Brothers, The Knights, Raptors, Los Chamos, Heroicos, Black Power y La Raza.

En femenino los equipos son: Bravos, Vaqueras, Leds, Águilas, Strom y Magisterio.

Este sábado la programación tiene los siguientes partidos: cancha de Tacarigua; 4:30 p. m., Los Ángeles vs. Los Panas de

Turbaco; 6 p. m., Heroicos vs. Black Power; 7:30 p. m., Bucaneros vs. Nuevo Bosque.

En la cancha de Providencia, 6 p. m., Vaqueros A vs. The Knights; 7:30 p. m., Raptors vs Los Chamos.

El lunes, en La Providencia jugarán a las 7 p. m. Vaqueros B vs. Black Power; 8:30 p. m. Vaqueros A vs. The Brothers.

Este torneo tendrá próximamente dos categorías más: Sub-14 y Sub-17, en las cuales ya se han inscrito 7 y 9 quintetos, respectivamente. Las inscripciones siguen abiertas.

