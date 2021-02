Se juega la sexta fecha de la Liga BetPlay en Colombia

Hoy arranca la sexta fecha de la Liga BetPlay en donde habrá juegos interesantes. Abren la jornada Once Caldas y Envigado, partido que será a las 3: 15 de la tarde. A segunda hora juegan Junior ante Alianza Petrolera en el estadio Metropolitano (5: 30 p. m.). El equipo tiburón viene de caer frente a La Equidad y por eso le urge una victoria para seguir en la parte alta de la tabla. Nacional y Boyacá Chico jugarán el tercer partido de este sábado en el estadio Atanasio Girardot. Las acciones arrancan a las 8 de la noche.

Resto de la fecha

Millonarios vs. Pereira (2 p. m.); Tolima vs. Medellín (4 p. m.); Patriotas vs. Cali (6:05 p. m.) y Jaguares vs. Santa Fe (8:10 p. m.) serán los partidos de mañana domingo en la primera división del fútbol profesional colombiano. Bucaramanga y La Equidad jugarán el lunes, mientras Águilas Doradas y Pasto lo harán el martes. América de Cali, equipo de los cartageneros Yesus Cabrera y Cristian Arrieta, tendrá descanso.

Por otra parte, ayer viernes se hizo el sorteo de la Copa Libertadores en donde Junior jugará en la Fase 2 ante el ganador de la llave entre César Vallejo de Perú o Caracas de Venezuela. Atlético Nacional, por su parte, se medirá, también en la Fase 2, al Royal Pari de Bolivia o al Guaraní de Paraguay. Santa Fe y América de Cali ya están instalados en la fase de grupos del torneo.