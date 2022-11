¡Se lo disfruta!: Julio Teherán y su gran momento en la Liga Dominicana

- Claro que sí, pienso que aún tengo mucho para dar, las adversidades que he pasado son cosas normales en una carrera deportiva y siento que todo va por buen camino, me siento saludable y demostrando que puedo regresar pronto a la Gran Carpa.

Está en el roster de los Tigres y la gente quiere verle lanzar en Cartagena...

- Lanzar con los Tigres es algo que me gustaría hacer, ojalá este año, veremos esa posibilidad. Tengo la intención de estar con Tigres, lanzar unos partidos ante mi gente sería lindo porque sé que muchos me han apoyado y no me han visto lanzar en los últimos tiempos. Eso me emocionaría mucho.