Familia del deporte dice que se necesitan más escenarios y no menos

El hacinamiento en los penales de Cartagena se quiere resolver, de manera transitoria, poniendo a disposición un escenario deportivo: el Coliseo de Deportes y Combates, lo que ha generado cierta preocupación en la familia del deporte.

Gilberto Pérez, referente de la lucha en Bolívar, afirma tajantemente no estar de acuerdo. “Hemos tenido una larga espera por los arreglos que le estaban haciendo para Juegos Nacionales, ahora se le suma el tiempo afuera por la cuarentena y si lo toman ahora como centro para reclusos prácticamente no los pueden terminar quitando de por vida y esto no lo podemos permitir”.

Pérez fue más allá. “Quién entiende cómo piensan tomar un escenario deportivo y ponerlo como centro de reclusión en toda la Unidad Deportiva Fidel Mendoza Carrasquilla y con todos los barrios violentos a la periferia. En qué se va a convertir esta zona ahora”.

Edwin Aguilar, referente del taekwondo de Bolívar, afirmó que: “Al Coliseo de Deportes y Combates se le acaba de hacer una inversión importante de dinero para Juegos Nacionales. Los deportistas necesitamos más sitios donde entrenar y no menos. Hay terrenos afuera de la ciudad para construir un centro de reclusos provisional”.

Neyder Lozano, campeón nacional de taekwondo, recalcó que “Esperamos mucho tiempo para que se remodelara y ahora que lo hicieron lo quieren tomar para meter a los presos. Eso si da sería una muy mala noticia para los deportistas que nos esmeramos para representar a Cartagena y Bolívar de buena forma. En vez de darnos más escenarios entonces nos van a quitar uno”.

En este escenario practican las ligas de taekwondo, karate do, gimnasia, lucha, balonmano, judo, voleibol de piso y baloncesto en silla de ruedas.

Harold Coronel, entrenador de gimnasia, agregó que: “El Ministerio del Deporte dividió en grupos para ir reactivándolos, dependiendo el comportamiento del virus y la gimnasia hace parte del grupo dos, esperamos volver pronto al escenario a entrenar”.