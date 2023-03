¿Se vale soñar?: Real Cartagena está de boca en boca con su liderato

“Caramba volvió a ganar el Real, estoy que vuelvo al estadio, tengo varios años que no voy, soy hincha del auriverde, pero con todos estos años en la B se me quitaron las ganas de ir al estadio, pero estoy que regreso porque aunque no voy al estadio veo sus presentaciones por televisión y este equipo tiene cositas. Estoy que compro la boleta, pero mejopr espero un par de partidos”, dijo Samir Montes, un aficionado de Real que parece quererse contagiar con el momento que vive el equipo profesional de La Heroica.

Y es que los resultados hacen que la gente vuelva a creer, así como creyó en el Real de José Fernando Santa, Richard Parra y Steven Sánchez, que en ocasiones anteriores estuvieron cerca de lograr el paso a la final, pero siempre se desinflaron en la recta final.

“Yo sí voy a mi estadio siempre, en las buenas y las malas. He visto cómo se cae el equipo en la recta final en más de una ocasión y eso me duele porque seguimos en el terrible hueco de la Primera B. Pero no pierdo la fe, confío es que la directiva y el club en esta ocasión sí quiera subir a la A. Cartagena merece un equipo en la élite”, agregó Víctor Méndez. uno de los aficionados que no le pierde pie ni pisada a su Real del alma.

Cardetti pide que crean

Mientras que Montes decide si vuelve o no al estadio este domingo cuando Real reciba al Barranquilla, a las 3 de la tarde y Méndez alista la camiseta del auriverde para estar sí o sí en ese cotejo, el técnico Martín Cardetti le pide al jugador número doce que haya más apoyo.

“Le pido a la afición que nos siga acompañando y que crean en nosotros. Venimos sacando los resultados y eso es importante. Tengo un grupo que trabaja mucho y sabe que debemos seguir trabajando, confío mucho en los jugadores. Estamos tranquilos, tendremos partidos buenos, malos, ganaremos, perderemos, empataremos. Es un equipo joven, pero siempre estará el temple, las ganas y el estado físico”.