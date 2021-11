Selección Bolívar logra primera victoria en Nacional Infantil de Básquet

La selección Bolívar logró este lunes su primer triunfo en el Campeonato Nacional de Baloncesto Infantil que se disputa en Santa Marta con el concurso de 14 representativos de todo el país.

La victoria la saborearon los dirigidos por el profesor Jorge Díaz ante Meta B por pizarra de 44-22 en su segunda salida del certamen. Bolívar acumula un triunfo y una derrota, esta última ante Antioquia en su debut el domingo.

Por Bolívar se destacaron a la ofensiva Jorge Ricardo con 5 triples, Dylan de Oro y Samuel Mouthon con ocho puntos cada uno.

Bolívar quedó ubicado en el grupo B con Antioquia, Meta B, Búcaros, Bogotá A, Cundinamarca y Atlántico.

En el grupo A están: Bogotá B, Meta A, Norte, Cesar, Bogotá B, Magdalena y Santander.

De cada grupo clasifican cuatro equipos y luego en la siguiente ronda juegan cruzados así: 1°GA vs.4°GB; 2°GA vs. 3°GB; 3°GA vs. 2°GB; 4°GA vs. 1°GB.

Los ganadores pasan a la final y se ubican en la tabla del 1° al 4° por cesta promedio. Los partidos son a ‘muerte súbita’, el que pierde sale. Los ganadores van a la gran final y los perdedores disputarán el tercer lugar.

Este martes Bolívar tendrá dos partidos. El primero contra Bogotá A a las 10:30 p. m. y el segundo ante Cundinamarca a las 6 p. m.

La delegación bolivarense viajó con el apoyo de Iderbol, la Gobernación, Coosalud, Neurodinamia y Health Cars.