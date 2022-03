Selección Colombia, aferrada a la posibilidad del repechaje; ¿lo logrará?

¿Dónde estuvo la clave?

¿Qué se hizo mal?

- Salir a jugar sin un número nueve definido. Muriel no funcionó ahí, sencillamente porque solía retrasarse o ir por el costado. Regalamos 45 minutos levantando centros sin tener quien recepcionara. Luego entró Borja y anotó un gol clásico de nueve.

¿Hay opción realmente?

Ante Venezuela no será fácil. Se juega en calidad de visitante y ante un seleccionado dirigido por José Pékerman, quien conoce muy bien a Colombia. Sin embargo, por nómina y fútbol, la Tricolor es más que la vinotinto, eso sí, deberá ratificarlo en la cancha, en un juego que seguramente no será nada fácil. Luego, a apretar los dientes para que se den las combinaciones en otras plazas. Así las cosas, el tema no está fácil para los pupilos de Reinaldo Rueda.