Selección Colombia: David Ospina cumplió el sueño de niño cartagenero

En el encuentro con Ospina, Matías no pudo contener el llanto, fue uno de los días más especiales en su vida.

“Me quedé paralizado cuando se acercó a mí, no me lo creía, me abrazó, me dijo que no llorara, que siguiera adelante, que era un campeón. Cuidaré mucho estos guantes, no me esperaba este maravilloso regalo”.

El joven sufre de parálisis motora, pero eso no es impedimento para amar el fútbol y seguir a sus ídolos.

“También conocí a Juan Fernando Quintero, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Estefan Medina, Carlos Cuesta, Gustavo Cuellar, y Luis Díaz. Todos me desearon lo mejor, fue un momento muy lindo”, aseguró.

Fue la primera vez que Matías vio jugar a Colombia en un estadio de fútbol.

“Fue un sueño, el estadio Metropolitano es muy lindo, ver jugar a Colombia en vivo y en directo fue algo que deseé mucho, disfruté mucho, fue un privilegio, ojalá Colombia consiga los puntos necesarios que le permitan clasificarse al Mundial de Catar”, recalcó el menor.

Sí. Matías cumplió su sueño y seguro que cumplirá muchos más.