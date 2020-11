Selección Colombia: hay que pasar la página rápido; se viene Ecuador

Esto es fútbol y en el fútbol hay revanchas todos los días. Ya lo hizo Uruguay, que tras ser goleado contra Ecuador en la segunda jornada de las Eliminatorias se sacó la espina derrotando y goleando a Colombia, con un contundente 3-0 en Barranquilla, en un resultado súper abultado y contra todos los pronósticos.

Así, de la misma manera, Colombia también tiene el chance ahora de reivindicarse ante Ecuador, este martes en Quito, en la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Ganarle a Ecuador en su casa es complicado, pero no imposible. El reto es salir victorioso, no sirve de otra. Un empate podría ayudar, pero no tanto.

Hoy, con cuatro puntos, Colombia es séptimo en la tabla de posiciones y está por fuera de la lista de los clasificados al Mundial de Catar 2022.

Brasil es líder, con 9 puntos. Argentina es segundo, con 7 unidades; Ecuador y Uruguay tienen 6; y Paraguay es quinto con 5. La sexta casilla es para Chile, con 4, los mismos puntos que Colombia, pero mejor diferencia de gol.

Esto apenas comienza, eso es verdad, pero Colombia tiene la obligación de apretar desde ya. La derrota ante Uruguay en casa no estaba en las cuentas, pero se dio, hay que asumirlo y ahora hay que dar un paso al frente.

Se jugó muy mal ante los uruguayos y eso ya todo el mundo lo vio. Ahora queda recomponer, mostrar otra cara, mejorar el funcionamiento para pensar en ganar los tres puntos en Quito.