Selección Colombia: ¿Podrán coincidir en el juego los tres cartageneros?

Si los convocaron es porque andan en un buen momento y bien podrían estar en la cancha en algún momento, lo que no se sabe es si los tres cartageneros (Wílmar Barrios, Roger Martínez y Diego Valoyes) podrían coincidir en la cancha en un mismo juego. Lea aquí: Wílmar Barrios, con la misión de anular de nuevo a Neymar

A las 7:30 de la noche, en el estadio Arena de Sao Paulo, Colombia y Brasil se medirán, en un encuentro duro y complicado.

A Barrios se le da como titular fijo. Es el de mejor rendimiento en la selección, el que más quita balones y entrega mejor los pases. Su capacidad física es descomunal, tiene oxígeno para jugar más de 100 minutos, así que si todo transcurre entre lo normal y rinde lo que le conocemos bien podría terminar el juego.

De seguro que los tres no serán inicialistas, al menos no se espera eso. Roger Martínez ha venido haciendo las cosas bien en al Selección, pero su presencia en el once titular, aunque no se descarta, está en duda. Podría tener eso sí minutos en algún momento del juego, tiene ataque y sacrificio.

A Valoyes se le da por descartado para ser inicialista hoy. ¿La razón?: es su primera vez con la selección Colombia de mayores y el técnico Reinaldo Rueda no miraría con buenos ojos su debut como titular ante una selección Brasil que asusta y más si juega en casa.

Sin embargo, Valoyes si no va a la tribuna también podría sumar minutos en cualquier momento del segundo tiempo.

Los cartageneros harán fuerza por ver a sus paisanos en la cancha ante el gigante Brasil y si los tres están en la cancha al mismo tiempo sería maravilloso. Ellos tienen el talento, las ganas y la personalidad para aportar su grano de arena y ayudar a sumar a Colombia.