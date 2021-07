Selección Colombia: ¿Quién reemplazará a Juan Guillermo Cuadrado?

Se busca con lupa el reemplazo Juan Guillermo Cuadrado en la nómina titular de Colombia, que este sábado choca ante Uruguay, en los cuartos de final de la Copa América de Brasil.

Reinaldo Rueda, técnico de Colombia, sabe que deberá elegir con “pinzas” el sustituto de Cuadrado, quien ha sido uno de los jugadores más rendidores de la Tricolor y no estará ante los charrúas por acumulación de amarillas.

Qué tanto extrañará Colombia a Cuadrado, quien ha sido titular en los últimos 25 compromisos de manera interrumpida. ¿Quiénes suenan para ocupar su puesto?

Después de 4 años y casi 8 meses, Cuadrado no estará como titular y sin él Colombia pierde salida, desborde, sorpresa, marca y liderazgo. Es una baja sensible, de eso no hay duda.

Hay varias opciones para reemplazar a Cuadrado por la banda derecha. Las que han tomado más fuerza en las últimas horas son las de Daniel Muñoz y Rafael Borré.

Muñoz tiene salida y marca, conoce la posición. Podría funcionar. Si se deciden por él entonces Stefan Medina sería el lateral derecho.

Pero si Rueda elige a Borré entonces Muñoz sería lateral. Con el atacante de River Plate se gana movilidad, juego y también marca, pues es el que mejor trabajo defensivo realiza,

Una tercera opción sería poner a Edwin Cardona, pero ha demostrado que no está bien físicamente y le cuesta hacer el trabajo de ida y vuelta, por lo que no estaría en los planes de Rueda, al menos para esa posición.

Mientras que Rueda define a quién pone por Cuadrado, el jugador de la Juventus afirmó en redes sociales confiar en lo que puedan hacer sus compañeros ante Uruguay.

A la Colombia de Rueda se le ve unida, con ganas y mucho compromiso para avanzar a semifinales.