Sepp Kuss: “Me está sorprendiendo mi rendimiento en las 3 grandes”

El estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma), líder de la Vuelta después de la décima etapa, disfrutó en Valladolid de su primera experiencia de salir el último en una crono como líder de la general, pero admitió la dificultad para mantener la camiseta roja en las próximas etapas de montaña.

“Ha sido algo diferente, por supuesto. Me he sentido sorprendentemente relajado. Estamos solamente en la etapa 10, sabía que queda todavía mucha carrera por delante. Estaba contento de empezar la contrarreloj de rojo, era la primera vez que empezaba una crono el último, y ¡la primera vez que no me han doblado!”, explicó en meta el ciclista de Colorado. Lea aquí: Remco Evenepoel: “Contento con el resultado, pero quería ganar”

Kuss se tomó la crono con optimismo, sin presión, y sin obsesionarse con la posibilidad de mantener o no la camiseta roja.

“He tratado de hacerlo simple: disfrutar del día y rodar tan fuerte como pudiera. No tenía ni idea de si iba a mantener el liderato o no. Cada vez que pasaba por un punto intermedio, el director, Addy Engels me decía desde el coche: ‘buen trabajo’. Pensé que quizás no lo estaba haciendo tan bien, porque no me daba referencias”, comentó.

Kuss salió del examen bien parado. Le siguen en la general el español Marc Soler a 26 segundos y el belga Remco Evenepoel es tercero a 1.09.