¿Será José Pékerman una ‘piedra en el zapato’ para la selección Colombia?

Con la presentación de José Pékerman como técnico de Venezuela, el “morbo” de los hinchas y periodistas colombianos inmediatamente apareció en su máximo nivel.

Y es que Colombia, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas se mide ante Venezuela, de visitante y a lo mejor en ese momento le toque empatar o ganar para poder asegurar cupo al Mundial de Catar 2022.

Pékerman, quien clasificó a Colombia a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2019, podría ser el juez con Venezuela el 29 de marzo del próximo año cuando se realice la última jornada de las Eliminatorias.

Pero qué tanto complica las cosas a Colombia la llegada de Pékerman. El Universal consultó a exfutbolistas y entrenadores de Bolívar y esto nos contaron. Lea aquí: José Néstor Pékerman fue presentado como seleccionador de Venezuela

“Es un gran estratega”

Fram Pacheco, exfutbolista profesional y hoy entrenador, dijo que: “Pueda ser que sí sea una piedra en el zapato porque obviamente conoce a la perfección a los jugadores de Colombia y es un técnico muy estratega. En la última fecha que se enfrentan precisamente en Venezuela querrán cerrar con un muy buen resultados las eliminatorias de local”.

Pacheco precisó que: “Con su llegada se fortalece Venezuela mucho porque para mí, Pékerman es uno de los mejores estrategas de los últimos tiempos en Sudamérica. Conoce nuestras falencias y eso es ventaja para él. Colombia debe pararse firme, tenemos equipos para no dejarnos sorprender”.

“Somos superiores”

Oswaldo Salgado, exfutbolista profesional, opinó que: “Colombia no tendría ningún problema en vencer a Venezuela, tiene mejor nómina y jugadores de más jerarquía. Con Pékerman, Venezuela ganará una identidad de juego, es un técnico además con mucha experiencia en Eliminatorias y Mundiales, pero creo que no tendremos inconvenientes para ganarle a la Vinotinto en su casa”.

“No es problema”

Ángel “El Pope” Ochoa, entrenador de Boca Juniors en Cartagena, afirmó que: “Para mí Colombia, con la calidad de jugadores que tiene, siempre seremos favoritos ante Venezuela. Que algunas veces ellos, por orgullo propio, nos hagan buenos partidos es otra cosa. Nosotros tenemos más equipo, estamos obligados a ganarle a Venezuela, independientemente quién esté en el banco como técnico. Para mí la llegada de Pékerman no es el problema sino la forma cómo viene jugando nuestra Selección, esperemos que Reinaldo Rueda dé en el clavo porque no me ha gustado lo que ha planteado con la Tricolor en las últimas fechas. Pékerman llega es pensando en las próximas eliminatorias”.

Gabriel Peralta, entrenador de selecciones Bolívar, agregó que: “El conocimiento de Pékerman en el fútbol colombiano es amplio, Rueda debe motivar al grupo, dentro de la cancha Colombia tiene a jugadores de mucha jerarquía que le pueden dar el plus que necesita para esta clase de partidos. Para mí será un juego abierto, en donde hay que tener una buena lectura desde el banco para ganarlo”.

Opina la prensa

Algunos periodistas deportivos importantes de Cartagena también opinaron sobre el tema.

Ricardo Bello, de Corner CTG, dijo que: “Pékerman conoce a Colombia y eso es ventaja, Venezuela sin duda se fortalece con la llegada del argentino al banco, que llega a arrancar un proceso y él sí sabe de eso. Pero tenemos el talento y los jugadores para sacar el partido adelante. Que le vaya muy bien a Pékerman, pero en las próximas Eliminatorias, en estas no”.

Rafa Guerra, narrador de RCN, aseguró que: “Pékerman es un técnico ganador y con mucha experiencia, pienso que fortalecerá mucho a Venezuela, pero eso no es de un día para otro, no creo que en estas Eliminatorias sea Venezuela la piedra en el zapato para nadie. Conoce a Colombia, pero nuestro talento está por encima en estos momentos. Pékerman no tiene el tiempo en estas Eliminatorias para dar resultados, a largo plazo sí que puede cambiar el estilo y el futuro futbolístico del país”.