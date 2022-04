Sergio Herrera: “Sabía cual era la zona de seguridad de Benzema”

Recuerda que su eres jugador de fútbol puedes fallar 2 penaltis como hoy ha hecho Benzema y no pasa nada, es "la anécdota de la jornada". Recuerda que si es el árbitro el que no pita 2 penaltis, mañana solo se hablaría de ROBO/ATRACO. pic.twitter.com/cWpoJNWqZv

Herrera analizó los dos penaltis que detuvo al goleador de LaLiga, Benzema. “Sabía que era su zona de seguridad, que venía de penaltis lanzados contra el Celta y he hecho la psicológica. Ha salido bien”.

“Cuando ante el Celta falló un penalti, el segundo lo tiró a su zona de seguridad. Por eso me he tirado ahí”, añadió.

Por su parte, el argentino Chimy Ávila, lamentó el penalti que cometió por mano. "El Real Madrid es un equipo que no perdona. Sería hipócrita si digo que no es penalti, no lo hago a propósito, es la inercia y la reacción. Sabía que lo iban a pitar porque esta claro que fue penalti. Voy al suelo, paso de largo, se te cruzan los cables en ese momento y metes la mano".