Sheyla Muñoz, rodando, ganando y dando buen ejemplo

Caída y levantada

Una caída hace unos cinco años hizo que perdiera confianza en las pistas, pero eso no impidió que ella siguiera adelante para ganar títulos nacionales e internacionales.”Fue duro porque me daba miedo la alta velocidad en la entrada en las curvas, pensando en que me podía volver a caer. Esa caída me marcó, pero poco a poco lo he ido superando”, recalca.

Durante muchos años estuvo en Alianza Club, en donde se formó como patinadora, con Francisco López. Ahora compite para el Club LP Élite. Sus actuales entrenadores son Álvaro Ramos y Leonardo Del Castillo.