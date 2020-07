“Siempre debemos estar motivados”: Giselly Landázuri

Giselly Landázuri, destacada atleta de Bolívar, envía un mensaje claro a la familia del deporte: “Siempre debemos estar motivados”.

La atleta, especialista en salto triple, agregó que en este momento es importante la salud física, pero también la mental.

“Hace aproximadamente un mes me desanimé por el hecho que veía que se estaban derrumbando mis sueños y calendario deportivo por culpa del COVID-19. Y estando en cama me preguntaba: ¿para qué me voy a levantar hacer ejercicio en casa sin no iré a competir a ningún lado?

Precisamente en ese instante reaccionó. “Dios me llevó a recordar cuando tenía 13 años y entrenaba no para competir sino porque amaba estar en la pista. Y decidí creer y me puse como propósito entrenar cada día en casa para estar en forma cuando todo se reactive. Aquí estoy, sintiéndome más fuerte físicamente y mentalmente porque la fe es la clave para enfrentar la pandemia, obvio con todo los protocolos de bioseguridad”, recalcó.