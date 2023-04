¡Sigue el dolor de patria!: Béisbol colombiano retrocedió 10 años: Lozada

Jhonatan Lozada, exbeisbolista profesional y coach de la organización de los Guardianas de Cleveland, a la distancia, también sufre lo que le sucede a la pelota colombiana. Colombia no hará parte de la Serie del Caribe en Miami (Estados Unidos) en 2024 y eso le golpea mucho porque, como hombre de béisbol, sabe lo que sienten los deportistas con esta noticia. Lea aquí: Béisbol colombiano: verdades que duelen y no dejan avanzar a nuestra pelota

Jhonatan Lozada, coach de Guardianes de Cleveland en República Dominicana.

Lozada afirmó que : “Tristemente ahora toca arrancar de cero, nos quedamos sin vitrina, la Serie del Caribe ayudaba muchísimo. Llegó el tiempo de reflexionar y mirar qué no estamos haciendo bien para que la empresa privada no se vincule a este producto. Es el momento de hacer una reingeniería, esto es un golpe duro, debemos reaccionar ya, no podemos dejar que nuestro béisbol se acabe”.

Colombia asistía a la Serie del Caribe asistía en calidad de invitado, pero la Confederación de Béisbol decidió invitar en esta oportunidad a Nicaragua y Curazao, quienes acompañarán a México, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, estos cuatro últimos con voz y voto en este órgano deportivo.