Sigue la cacería de técnicos en el FPC; Harold Rivera despedido en Santa Fe

La semana pasada habíamos comentado que los directivos de los equipos de primera división del fútbol colombiano no estaban aguantando los malos resultados y los directores técnicos eran los principales damnificados. En la jornada anterior ya eran 5 los técnicos despedidos en igual cantidad de jornadas y precisamente habían dos en la cuerda floja.

Harold Rivera, era uno de los que venía arrastrando malos resultados y si no sacaba un resultado positivo en esta fecha lo más seguro era que lo despidieran. Sus dirigidos no pasaron del empate 1 por 1 frente al Deportivo Pereira en condición de visitante y al término del compromiso en una reunión con el presidente del club decidieron que Harold Rivera y sus colaboradores ya no formarán parte del plantel.

Harold Rivera deja al equipo bogotano en la posición número 17 con solo cuatro unidades de 18 posibles. Además, no gana en condición de local desde hace 6 meses.

El otro técnico que estaba en la cuerda floja era el uruguayo Alfredo Arias del Deportivo Cali. Arias le ganó su duelo al equipo del cartagenero Hubert Bodhert en un encuentro plagado de goles y salvó su puesto.