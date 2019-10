Sin sus figuras y con agonía, Argentina empató 2-2 con Alemania

Sin sus principales referentes, Argentina hizo los correctivos en el segundo tiempo para remontar dos goles en contra y rescatar un empate 2-2 en el partido amistoso ante una Alemania menguada por numerosas lesiones.

Con su figura, Lionel Messi, descartado por una lesión, además de prescindir de destacados jugadores como Sergio Agüero y Ángel Di María, la Albiceleste reaccionó tras los goles de Serge Gnabry y Kai Havertz en una primera mitad en la que los anfitriones fueron superiores.

Pero Argentina se despertó y lo igualó gracias a los tantos de Lucas Alario y Lucas Ocampos, quien anotó en su debut con la Selección. Alario, quien juega para Bayer Leverkusen de la Bundesliga, descontó a los 66 minutos y asistió a Ocampos para el 2-2 definitivo a los 85.

Reacciones

“La diferencia es que no cometimos errores, sobre todo en la salida de la pelota”, comentó el técnico de Argentina Lionel Scaloni sobre la recuperación en la segunda parte. “Filtrar pases no era lo ideal porque ellos tienen jugadores muy rápidos. Empezamos a tratar mejor la pelota, con más paciencia. Creo que en general fue un buen partido, con muchas cosas positivas para lo que viene”, añadió.

Argentina se prepara para enfrentar las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, que arrancarán en marzo. También disputará la Copa América 2020, de la cual será coanfitrión junto a Colombia. Argentina completará la fecha FIFA con un partido ante Ecuador, el domingo en Elche, España. Ese mismo día, Alemania visitará a Estonia por las eliminatorias de la Eurocopa.

Neymar y sus 100 partidos

Por otra parte, El extremo del Liverpool Sadio Mané amenaza con aguar la fiesta de Neymar, que completará cien partidos con la camiseta de la selección brasileña en el amistoso de mañana contra Senegal en Singapur, a las 7 a. m., hora colombiana.

El equipo dirigido por Tite se enfrentará a la vigente subcampeona de África y el domingo lo hará con Nigeria, también en el Estadio Nacional de Singapur.

Entre otros duelos de mañana está Tailandia vs Congo, a las 8 a. m., Serbia vs Paraguay, a las 1:45 p. m., Argelia vs República del Congo, a las 2:45 p. m., y Venezuela vs Bolivia, a las 5 p. m.