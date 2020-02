Sóftbol Juega Por Tu Barrio, con Freddy Orozco y su ‘brazo de hierro’

Freddy Orozco Rodríguez mueve la bola de un lado al otro: derecha, izquierda, arriba, abajo, trata de no repetir lanzamientos para que el bateador se confunda y poder sacar provecho. Eso le ha dado resultado en el sóftbol, que se convirtió en el deporte de sus amores.

Vive en el barrio San Fernando, pero representó al Socorro, en el Torneo de Sóftbol Juega Por Tu Barrio, logrando llegar hasta la final.

“El sóftbol ha sido mi gran pasión. Empecé jugando béisbol en Amidepor, pero por cosas de la vida no seguí en ese deporte. Juego sóftbol desde que tenía 22 años, he sido feliz en este deporte”, asegura Freddy, quien estuvo a punto de coronarse como campeón del Juega Por Tu Barrio.

Tiene 44 años. Lo que hizo en la ‘lomita de los sustos’ fue grande a lo largo del campeonato, en el que se convirtió en el lanzador estelar de esta novena.

En la final, ante el 20 de Julio, Orozco lanzó los tres juegos, pero no pudo sellar con éxito su actuación y se tuvo que conformar con el subtítulo.

Con un out en el séptimo inning, ganando 10-8, en las puertas de la gloria, se le fue todo. “Estuve en 20 episodios, casi los tres juegos de la final completos. Hice unos 247 lanzamientos, lo di todo, nunca me cansé, solo que me descifraron mis lanzamientos y me castigaron al final. Duele mucho perder así, estábamos a dos outs de ser campeones y se nos fue”, comentó Orozco.

En ese juego, que definía la serie que estaba empatada 1-1, 20 de Julio terminó ganando 14-10.

“Nunca he representado selecciones Bolívar y Colombia porque lo mío ha sido la bola chata y no la bola rápida. Nunca me interesé en jugar sóftbol bola rápida. Soy técnico en mantenimiento mecánico, egresado del Sena, y eso es lo que me da para vivir”.

Trabaja en Righa, una empresa de ascensores y escaleras eléctricas.

Freddy relata un poco lo que ha sido su vida en este deporte. “Empecé jugando tercera base, llegue al montículo por accidente. Así me fui haciendo como lanzador y comencé a perfeccionar mis lanzamientos. No soy el mejor de Bolívar, pero sí estoy entre los mejores lanzadores, de eso estoy seguro”.

En muchas ocasiones ha quedado champions pitcher en el Torneo de Sóftbol Juega Por Tu Barrio.

Tiene claro cuáles son sus mejores lanzamientos. “La recta y el cambio, pero de vez en cuando suelto un lanzamiento que va recto y luego sube”.

Admira Víctor Recuero y Óscar Novoa, dos lanzadores que aún están activos jugando plus 60. Ambos se convirtieron en su espejo en el montículo.

Considera que hay tres nombres importantes en el ayer y hoy del sóftbol. “Félix Martínez, Lener Bohórquez y actualmente Jeison Pérez, aportaron mucho”.

Su esposa es Jaidy Llerena. Tiene dos hijos María Fernanda (19 años) y Camilo (11).

“Mi familia es mi adoración y siempre me ha apoyado. Quiero jugar sóftbol toda mi vida, ojalá y mi brazo aguante”, remata.