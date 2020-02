“Solo pienso en las Olimpiadas de Ajedrez”, dice Ingris Rivera

Se esforzaron al máximo y brillaron.

El Torneo Departamental Amateur, realizado recientemente en Cartagena por la Liga de Ajedrez de Bolívar, sirvió para que los ajedrecistas de alto rendimiento siguieran mostrando su calidad en el denominado Juego Ciencia.

Los campeones fueron: Ingris Rivera, Sub 2300; Amaury Martínez, Sub 2000; Laura Gómez, Sub 2000; Horling Torres Tejedor, Sub 1700 y María José Caballero, Sub 1700. Rivera es de los grandes referentes de Bolívar en los últimos 15 años.

“Me gané la general, hice un gran torneo, estoy enfocada en la selección olímpica, pues el ajedrez hace su propia Olimpiada cada dos años y es el máximo honor representar a tu país de manera grupal. El certamen es en Moscú (Rusia) en agosto”, dice Ingris, quien viene de ser campeona por equipo en los Juegos Nacionales 2019.

Recalcó que hay seis seleccionados en ambas ramas, de los cuáles son cinco los escogidos. “Entrenando duro y haciendo todas las actividades que colocan desde la Federación se puede estar ahí”.

Aseguró que en Bolívar hay mucho talento en el ajedrez y pensando en los próximos Juegos Nacionales en 2023 en el Eje Cafetero, Rivera agregó que: “en la actualidad los apoyos a los deportistas están demorados este año, estamos esperando a ver cómo resulta todo, si el proyecto que se inició hace unos años sigue, la meta sería la misma: aspirar por permanecer en el oro como lo hemos hecho de manera consecutiva en el ajedrez en los últimos dos Juegos Nacionales”.