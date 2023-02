¡Son felices!: Cartageneras que saltando han bajado muchos kilos

Asegura que nunca había hecho actividad física, pues le parecía una tortura, un castigo, algo que sentía no iba a poder soportar y, además, no le encontraba espacio en el día a día.

Otro testimonio

Carmen Rangel (foto), contadora pública de profesión, es otra de las cartageneras que se ha enamorado del kangoo o salto.

Inició en esta actividad con 89 kilogramos en 2021 y ahora pesa 69. Los resultados los comenzó a ver tres meses después.

“Tomé esta decisión porque ya tenía muchas dolencias, no podía dormir, la rutina laboral me había generado ciertos problemas en la columna, no todos los ejercicios lo podía hacer, el cardio que normalmente hacía no me aceleraba el metabolismo. Todo cambió con el salto, perdí peso, fortalecí mi autoestima y mi deseo de superarme”, dice Carmen, quien asegura que : “el proceso ha sido ameno, divertido y eso ha hecho todo fácil”.

300 practicantes

En Cartagena arrancó un grupo pequeño de practicantes, que ahora llega a las 300 personas, en su mayoría mujeres..

Hay varios puntos en Cartagena en donde se práctica el salto: Manga, Bocagrande y Crespo.