Squad Fútbol Club, abriéndose paso en el fútbol local

Las categorías

En el Torneo de Fútbol de la Liga de Bolívar, Squad participa en varias categorías: (3-4 años, Teteritos; 5-6, Mini Pony; 7, Pre Pony; 8, Pony y Sub 9, Sub 10, Sub 11, Sub 12, Sub 13, Sub 14 y Sub 15.

Cuerpo técnico

El cuerpo técnico lo integran Yeison Marbello (Sub 11 y Sub 12, Sub 13 y Sub14), Wilmer Guerrero (Sub 15), Néstor Quintana (Pony, Sub 9 y Sub 10), Steven González (Teteros, Mini Pony y Pre Pony).

Los asistentes son: Angela Morales y Keiner Morales, mientras que la profesora de valores es Andrea García e Euclides Polo el entrenador de arqueros. Manuel Merlano es el médico del club.

Dieron un salto

Jugadores que pasaron por Squad y fueron enviados a otros equipos de Colombia.

Luis Pérez (Independiente Medellín). Categoría 2003,

Ronaldo Ramírez (Oriente Fútbol Club). Categoría 2005.

Dilan Martínez (Oriente Fútbol Club). Categoría 2009.

Shandel Zúñiga (Oriente Fútbol Club). Categoría 2009.

Samuel Arguello (Envigado). categoría 2008.

Yosman Simarra (Estudiantil de Medellín). Categoría 2006.