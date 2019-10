Tatiana Calderón probó en el Gran Premio de México la Porsche Supercup

La piloto colombiana Tatiana Calderón corrió este fin de semana en la Porsche Mobil 1 Supercup, categoría soporte de la Fórmula 1, en la Ciudad de México dentro del marco del Gran Premio de ese país.

Antes de prender los motores, la bogotana compartió con las figuras de la máxima categoría del automovilismo; fue parte de eventos con la afición y además jugó un partido de fútbol en el que no solo estuvieron pilotos, sino también celebridades locales, así como futbolistas mexicanos.

La acción para Tatiana inició el sábado, al mando del coche número 24, ya que el día viernes no pudo participar en los entrenamientos por una intoxicación. En la clasificación quedó en la casilla 21 y luego tuvo que abandonar por un choque con otro de los competidores en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Anteriormente, la bogotana visitó esta pista de 4.304 kilómetros y 17 curvas cuando realizó un provechoso test junto al equipo Alfa Romeo de Fórmula 1 en noviembre del año pasado.

”No empezamos el fin de semana como queríamos. Me tuve que perder la práctica libre porque me intoxiqué el jueves en la noche y aunque intentamos todo, antibióticos y suero, en el centro médico no me dieron la autorización para subirme al coche”, comentó Tatiana.

Ya el día domingo, en la segundo y última carrera programada de esta categoría, Calderón cruzó la meta en el puesto 25 de 25 pilotos. Un fin de semana de mucho aprendizaje para ella en una categoría nueva para ella y que le servirá de preparación para la última carrera de la FIA Fórmula 2 de este año.

“El sábado venía avanzando, pero me chocaron muy fuerte y se dañó la parte trasera, lo que me impidió continuar en carrera. El domingo hice una mejor salida, avanzando posiciones y me hicieron sándwich. Se dañó la dirección del coche, aunque tenía el volante de medio lado para ir derecho conseguimos acabar. Correr en México ha sido una experiencia increíble. Quiero agradecer a Huawei-Telcel-Claro-Infinitum por todo el apoyo y por la increíble oportunidad de correr acá. ¡Espero volver!”, finalizó.

Justamente, el fin de temporada para la piloto nacional será el 30 de noviembre y primero de diciembre en los Emiratos Árabes, corriendo en el asfalto del Circuito Yas Marina de Abu Dabi. La ilusión es poder sumar sus primeros puntos ya que hasta el momento no cuenta con ellos en la clasificación general.