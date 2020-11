Pibe Valderrama: “Tenemos que enfrentar la situación; hay que unirse”

Dicen que en tiempos difíciles cuando hablan los referentes, voces autorizadas y con experiencias vividas lo mejor es escuchar con atención y captar de buena forma el mensaje para intentar salir del impasse.

Y si Carlos El Pibe Valderrama, el eterno líder y capitán de la selección Colombia, envía un consejo, en buena tónica, para hacer reaccionar al grupo, entonces hay que escuchar de principio a fin.

El Pibe, a través de sus redes sociales y su canal de You Tube, se refirió a las dos goleadas recibidas por Colombia (3-0 ante Uruguay en casa y 6-1 de visitante frente a Ecuador), invitando a los jugadores a dar la cara y a unirse para sacar esta selección adelante en la ruta hacia el Mundial de Catar 2022.

“Fue un día bravo, pero tenemos que enfrentar las situaciones, con pena, con humillación y con vergüenza; pero esto continúa. A los muchachos les mando un mensaje: ¡Para adelante! Ya ustedes han vivido esto, y si no lo han vivido siempre hay una primera vez. Ahora hay que unirse, el objetivo, que es la clasificación al campeonato mundial, está ahí. Ya sabemos que no es fácil; este momento nunca lo habían vivido: perder dos partidos seguidos, con pena, no lo habían vivido; pero tienen la experiencia para salir del momento complicado que se está viviendo”, aseguro el 10 que con sus rizos dorados se convirtió en el emblema de la selección a nivel internacional.

No ocultó su enojo. “3-0 y 6-1 es vergüenza, es pena, que es lo que tenemos todos los colombianos. Seguro que sí. Más ustedes, que están allá adentro peleando esa vaina. ¿Qué hay que hacer? ¡Unirse! Cuando uno está en el suelo, hay que levantarse. Es el mensaje que les mando de cariño y de corazón, como colombiano”.

Y les recalcó a los pupilos de Queiroz. “Yo sé que no es fácil, pero tampoco imposible. Únanse como equipo, individualmente no sirve”.