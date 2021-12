Tengo vergüenza por lo que está pasando en el fútbol colombiano: Pibe Valderrama

“¡Qué vergüenza! Tengo pena. Yo soy deportista y eso no se puede hacer. Es una vergüenza para el fútbol colombiano, mundialmente hablando”. Dijo este martes Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama a los medios de comunicación durante el lanzamiento de la campaña ‘Soy el 10’ de la Alcaldía de Barranquilla, al referirse al escándalo sucedido en el encuentro entre Llaneros y Unión Magdalena, que permitió el ascenso de este último a la Primera División del fútbol colombiano.

“Están hablando quien tiene la culpa. No sabemos quien tiene la culpa, pero esto no es solo del Unión (Magdalena), es el fútbol colombiano y mundialmente estamos liquidados. Tengo pena”, agregó.

Sobre si el Unión debe o no ascender manifestó que “eso no lo sé. Hay gente que son los dueños de esa vaina, hay unos hinchas, pero esto no se puede permitir. Hay que llegar hasta el final y sentar un precedente, porque es que mundialmente estamos listos. Nosotros como deportistas no podemos aceptar una vaina de estas. Es que ni en ‘Pescaíto’ pasa una vaina de esas. Ni aquí donde vamos a jugar un partidito de integración y queremos ganar, pero no nos vamos a vender. Eso no puede pasar de aquí, no puede pasar en el fútbol colombiano”.

“Se tiene que investigar qué pasó. Es que el problema no es el Unión, hay que averiguar qué pasó. Cada quien da su explicación, yo estoy dando la mía porque yo soy deportista y no quiero que pase esta vaina y más en el fútbol porque yo soy exfutbolista y mundialmente estamos por el suelo, porque eso es algo que no puede pasar”, insistió ‘El Pibe’.

Ante las insistencias de los medios sobre qué debe pasar Valderrama reiteró: “tengo vergüenza porque yo soy hincha y un jugador mundialmente reconocido. Hay que investigar qué pasó. Es que el problema no es el Unión (Magdalena) si hubiese sucedido con otro equipo tampoco lo iba a permitir”.

“Aquí tiene que pasar algo. No podemos continuar con esto. Se dio una vaina y hay que seguir y no hay castigo, entonces vuelve a pasar y no hay castigo. Si no pasa nada nunca vamos a sentar un precedente. Hemos visto a grandes equipos que han arreglado partidos, han arreglado campeonatos y han recibido su castigo, pero aquí no ha sucedido eso. Lo que queremos es que haya un castigo, porque esto es una vergüenza mundial”, terminó diciendo Pibe Valderrama.