Cabal sí jugará el Australian Open a pesar de la situación de Farah

Desde el Equipo Colsanitas informaron que ‘Sebas’ no se retirará del Australian Open y que este jueves dará a conocer el nombre del tenista que lo acompañará en el cuadro de dobles en el que no defiende puntos, ya que el año pasado no pasaron de primera ronda; cualquier resultado mejor le ayudará a él (no a Robert) a seguir en el primer lugar del escalafón mundial.

En anteriores oportunidades Cabal ha competido con tenistas como el argentino Eduardo Schwank, la estadounidense Abigail Spears (mixto), el filipino Treat Huey, el ruso Dmitry Tursunov, los colombianos Alejandro Falla, Carlos Salamanca, Alejandro González y Nicolás Barrientos.