Colombia está lista para la Copa Davis: mire los enfrentamientos, hora y fecha

Este miércoles, en el Salón Arrayanes del Club Bellavista Colsubsidio, en Bogotá, se realizó el sorteo para los Playoffs entre Colombia y Luxemburgo.

Aunque desde el domingo ambas selecciones venían haciendo actos preparativos en la capital de país, para reconocer la sede y adaptarse a la altura, no fue hasta esta mañana que se conocieron los emparejamientos.

El viernes 2 febrero, a las 12:30 iniciaría la jornada con el partido entre Nicolás Mejía (COL) y Chris Rodesch, posteriormente, Adria Soriano (COL) y Alex Knaff cerrarían el día. El sábado 3, la jornada iniciaría a las 11:00 de la mañana con el partido de dobles entre Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez (COL) vs. Knaff y Rodesch. El partido cuatro y cinco serán sencillos: Mejía vs. Knaff y Soriano vs. Rodesch, respectivamente.