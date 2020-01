Djokovic, Federer y Osaka empezaron con victorias en Australia

Novak Djokovic y Naomi Osaka iniciaron su defensa del título del Abierto de Australia con victorias en la primera ronda el lunes, al igual que Roger Federer, tercer preclasificado, la local Ash Barty, primera cabeza de serie, y la danesa Caroline Wozniacki, quien juega el último torneo de su carrera.

Djokovic, que el año pasado derrotó en la final en Melbourne Park al español Rafael Nadal en tres sets, venció 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1 al alemán Jan-Lennard Struff. Es la primera vez que el serbio pierde un set en una ronda inicial de este torneo en 14 años.

“De hecho me gustan las primeras rondas difíciles, particularmente en Grand Slams”, declaró Djokovic luego de superar al alemán y 37mo del ranking mundial. “Porque me hace seguir adelante. Me obliga a estar alerta desde el inicio, a mantenerme en mi máximo nivel. Y pienso que lo estuve”.

La última vez que Djokovic había cedido un set en una primera ronda del Abierto de Australia fue en 2006, una derrota ante Paul Goldstein. Desde entonces, el 16 veces campeón de Grand Slam había hilvanado 13 triunfos en la jornada inicial de este torneo que se juega sobre cancha dura. Sumando los primeros dos sets frente a Struff, la racha terminó en 41.

Federer ganó sin complicaciones por 6-3, 6-2 y 6-2 a Steve Johnson en su primer torneo del año, y el suizo de 38 años se dijo satisfecho con la estrategia tras tomarse unas vacaciones y entrenar con intensidad fuera de temporada. Su marca en partidos de primera ronda es de 21-0 en Melbourne, donde ha ganado seis de sus 20 títulos de Grand Slam _la mayor cantidad en la historia en sencillos del tenis masculino.

Por su parte, Barty tuvo que remontar ante su público luego de perder el primer set en una victoria de 5-7, 6-1, 6-1 sobre la ucraniana Lesia Tsurenko.