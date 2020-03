“En la altura todo se empareja y el ranking pasa a ser secundario”

“Tener un capitán como Gastón, que te pueda transmitir todo lo que vivió, es de gran ayuda especialmente para mí que voy a debutar”, subrayó el tenista de 26 años.

Y añadió: “si me toca jugar, prefiero no pensar tanto en eso. He jugado bastante en Bogotá, me siento bastante cómodo y estoy con muchas ganas”.

Por último, el jugador Facundo Bagnis resaltó la unión que hay en el equipo argentino y la ilusión que tienen por quedarse con la serie.

“Los argentinos siempre hemos sido muy patriotas. Tenemos a ‘Leo’ Mayer, campeón de Copa Davis, y nos sigue acompañando, defendiendo la camiseta como la primera vez. Cada uno está aportando lo mejor de sí por la victoria”, finalizó.