“La expectativa es clara, llegamos con la ilusión de ganar”, Cabal

Justamente, indicó que lo que más le está costando a la pareja número uno en el ranking ATP de dobles del 2019 es que “cuando no hay puntos cuesta un poco, especialmente cuando el resto lleva mes y medio rodando. Nos costaron esas jugadas”.

En cuanto a la serie de Copa Davis del 6 y 7 de marzo ante Argentina, el vallecaucano manifestó que dentro del equipo la idea es poder avanzar a las finales por segundo año consecutivo y segunda vez en la historia.

“La expectativa es clara, llegamos con la ilusión de ganar. Ellos (Colombia) vienen entrenando muy bien, nosotros acabamos de llegar al equipo pero, como siempre, somos una familia muy unida y estamos felices de estar todos juntos”, subrayó, al tiempo que destacó al poder del rival: “Argentina es un peso mayor en la historia del tenis. Ya han ganado la Copa Davis, tienen grandes jugadores, son un gran equipo”.

Además, resaltó que aunque no viajaron Guido Pella ni Diego Shwachman la actitud de los colombianos no cambia: “no sé si pesan o no sus ausencias, eso lo verán entre ellos. Nosotros estamos preparados para enfrentar al que sea”.

Por último, destacó la presencia de Cristian Rodríguez, campeón de los Juegos Nacionales Bolívar 2019, en el equipo como sparring: “es gran amigo de nosotros, no es su primera vez con nosotros, siempre está muy dispuesto mientras su calendario lo permita así que siempre va a estar bienvenido, es uno de los mejores tenistas que tenemos en Colombia”.