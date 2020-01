La ITF informó que Robert Farah aún no apela en su caso de dopaje

A través de un comunicado, la Federación informó que el tenista vallecaucano no podrá competir oficialmente a partir de este 21 de enero de 2020 y que tendrá la posibilidad de “apelar ante el presidente del Tribunal Independiente convocado para escuchar su caso”, aunque hasta la fecha no a ejercido ese derecho.

Este martes, la Federación Internacional de Tenis (ITF) confirmó la suspensión provisional a Robert Farah por el analítico adverso que tuvo por boldenona, el pasado 17 de octubre de 2019, y añadió que el colombiano aún no apela ante el presidente del Tribunal Independiente.

En sus redes sociales, el tenista agradeció por los buenos deseos de cumpleaños que recibió el pasado 20 de enero y por el apoyo en este duro capítulo de su vida profesional: “en estos momentos, para mí lo es todo, significa demasiado”.

Además, se ratificó en su inocencia: “no quiero vivir achantado, quiero seguir siendo yo. Yo sé que no he hecho nada malo, no temo de nada. Quiero seguir viviendo mi vida y ojalá que todo esto se resuelva muy pronto para volver a una cancha de tenis y hacer lo que más amo. Trabajaré muy fuerte, se los prometo. Intentaré hacer todo lo posible para muy, muy pronto, estar de nuevo en las canchas”.