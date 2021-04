Luego de once años una tenista colombiana jugará la final de la Copa Colsanitas

María Camila Osorio hará presencia en la final de la 28ª edición de la Copa Colsanitas. El torneo se adelanta en las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de la ciudad de Bogotá. La tenista cucuteña superó a la francesa Harmony Tan por 6-1 y 6-, luego de una hora y 26 minutos.

La tenista cucuteña fue contundente de principio a fin, jugando al resto estuvo impecable, pues de los ocho games disputados con el servicio de la deportista gala le quebró en siete. Lo anterior fue respaldado con sus juegos de saque, y en especial con los puntos ganados con el primero, pues se llevó 19 de 24, para una efectividad del 79 por ciento.

“Estoy muy feliz por llegar a la final, han sido días difíciles con partidos muy exigentes, ahora me queda prepararme con todo para el partido de mañana”, expresó la ex N° 1 del mundo en la categoría junior. “El resultado no refleja la dureza del partido, hubo games muy largos, yo estuve muy bien jugando desde el fondo y marqué la diferencia en los momentos claves del partido”, dijo.