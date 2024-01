“Siempre hay presión, pero puede convertirse en algo bueno”: Jack Sinner

El italiano Jannik Sinner dijo este domingo en la rueda de prensa posterior a su remontada en la final del Abierto de Australia ante el ruso Daniil Medvedev que le “gusta bailar en una tormenta de presión”.

“Siempre hay presión, pero puede convertirse en algo bueno. Es un privilegio porque no hay muchos jugadores que tengan esta presión. Me gusta bailar en una tormenta de presión”, afirmó después de conseguir el triunfo en su primera final de Grand Slam. Curry vs. LeBron: Lakers ganó el mejor partido en la historia de la Bahía.

El italiano, que agradeció el brindis organizado en la sala de prensa por el director del torneo, Craig Tiley, recordó la etapa en la que tuvo que irse de casa a los 14 años y admitió que “fue la forma más rápida de crecer a pesar de que fue duro”.