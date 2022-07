Teoría de que Maradona está vivo tras una foto en redes sociales

“Basta, amigo, superemos esto, él nos mira de arriba”, “Déjalo descansar en paz, papu, de nada sirve lucrar con él”, “Si estás subido de peso y usás gorra durante un partido de fútbol, y da la casualidad que te sacan una foto, felicidades, sos el Diego manifestándote en la tierra”, escribieron algunas personas.

El fotógrafo que hizo pública la foto dio sus declaraciones a la prensa: “Cuando lo publiqué en Twitter ya era de noche en Barcelona y cuando me levanté, agarré el celular y tenía como 5 mil notificaciones, no entendía nada. Empecé a ver los comentarios y alguien vio a Maradona, por dentro me dije: ‘Pero no puede ser’, le hice zoom a la imagen y vi al hombre de la gorra”.