Tomás Díaz, con la filosofía del estratega ganador

El deporte de Bolívar siente gran orgullo con la proeza que realizó el técnico cartagenero Tomás Díaz con el equipo Titanes de Barranquilla, en la Liga de Baloncesto Profesional de nuestro país.

En lo que tiene que ver con deportes de conjunto nunca en el profesionalismo colombiano ningún equipo había terminado invicto en una temporada.

Titanes, bajo la dirección de Tomás Díaz, ganó nueve partidos en la temporada regular y en cuartos, semifinal y final alcanzó la friolera de ocho victorias. Eso no tiene antecedentes en nuestro deporte: 17 triunfos seguidos.

La cereza al pastel fue conseguir cuatro títulos consecutivos con Titanes, desde que llegó en 2018.

Díaz con esta hazaña hizo historia en esta liga al conseguir siete coronas con cuatro equipos diferentes.

El timonel bolivarense acreditó esta hazaña a la visión de los directivos del club, a los jugadores y a la prensa.

¿Cuántos títulos ha ganado en el básquet profesional?

-He ganado siete títulos. El primero fue con Piratas de Bogotá, el segundo con Bambuqueros de Villavicencio, el tercero con Águilas de Tunja y los los últimos cuatro con Titanes de Barranquilla.

¿Este título con Titanes ha sido especial con relación a los otros por el tema del invicto?

-Ganar el título de manera invicta es algo histórico, ningún otro equipo lo ha logrado y creo que no se ha obtenido en otros deportes de conjunto. Es muy especial, pero otros títulos han sido también importantes, como el primero que conseguimos con Titanes en 2018 porque no teníamos un equipo tan competitivo, pero logramos engranar y poder alzarnos con el título.

¿Usted ha sido un técnico ganador. Qué le hace falta por ganar ahora?

-La palabra ganador enmarca muchas cosas. He tenido muchos éxitos con equipos, incluso perdiendo he tenido éxitos. El hecho de ganar es el premio al esfuerzo. ¿Qué me falta?, quiero ver a Colombia alcanzando triunfos en el baloncesto masculino. Con Titanes queremos ir más lejos en la Champions League, avanzar a la siguiente fase y buscar el título también.

¿En la próxima temporada Titanes irá más poderoso?

-La próxima temporada Titanes va a salir igual. Tratamos de ser competitivos, con la directiva siempre hemos querido eso. Ganando es más fácil corregir errores, vamos a repotenciar al equipo. Aquí lo importante es el camino que estamos recorriendo para que se consolide un proyecto que se habla muy bien de él.

¿Qué opina de la llegada de Corsarios, el nuevo equipo profesional en Cartagena?

-Es una gran noticia para nuestro básquet. Ya es un hecho y hay que aplaudir a los directivos. Ojalá sea un proyecto del pueblo para que pueda permanecer y sea benéfico para los jugadores y técnicos de Cartagena. Que sea un espacio para que se desarrollen.

¿Cree usted que tiene los méritos para dirigir en el exterior, en las ligas poderosas de Latinoamérica?

-Es algo que me viene rondando en la cabeza, el poder medirme a nivel internacional y ver si mi potencial nacional en el cual he tenido algunos éxitos se puedan ver reflejado a nivel internacional en clubes. Estoy preparado para eso y puedo asumir ese reto.

¿Cómo ve el nivel de los jugadores colombianos en la actualidad?

Ha subido año tras año. Esta plataforma que es la Liga Profesional va a ser importante para los jóvenes talentos que van a tener más oportunidad. También se realizará una liga de solo criollos para que se desarrollen. Vamos por buen camino.