Torneo Caribeño del Oriente, con sus campeones definidos

Los grandes campeones

Estos fueron los grandes campeones del Torneo Caribeño del Oriente de la Copa Oro. Prepony: Talentos Cartageneros; Pony, Cartagena FC; Sub 9, Talentos Cartageneros; Sub 10, Talentos Cartageneros; Sub 11, Talentos Cartageneros; Sub 12, Talentos Cartageneros; Sub 14, Nuevo Horizonte; Sub 16, Villanueva; Sub17, Bicentenario FC. Falta por jugarse la final Sub-13.

Campeones Copa Plata

El Torneo Caribeño entregó campeones en la Copa Plata. Prepony: India FC; Pony, Bicentenario FC; Sub-9, Lyon Arjona; Sub-10, Lyon Arjona; Sub-11, Astros FC; Sub-12, Talentos Cartageneros; Sub-13, Cartagena FC; Sub-14, Bicentenario FC; Sub-16, Bicentenario FC y Sub-17, Talentos Cartageneros.