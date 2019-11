Toros derrotó 2-0 a Vaqueros de Montería en Sincelejo

La novena Toros derrotó en el Estadio 20 de Enero de Sincelejo a Vaqueros de Montería, 2 carreras por 0, en una jornada más del Campeonato de Béisbol Profesional Colombiano 2019-2020.

Las únicas carreras del cotejo se registraron en la parte baja de la segunda entrada, la primera se dio cuando Maikel Serrano empujó con un doble al norteamericano C.J. Retherford.

La otra rayita llegó a través de una jugada de squeeze play con toque del bateador Edgar Barrios, quien remolcó a Derwin Pomares para el 2-0 definitivo y que le dio a Toros su victoria número cinco.

El equipo Vaquerosagotó 27 veces al bate, conectó 2 hits, no cometió errores, no dejó corredores en las almohadillas, sufrió 8 ponches, no recibió bases por bolas y utilizó a los lanzadores Luis Ortega, Jhon Peluffo y Many Rondón, quien perdió el juego.

Por su parte, Toros tuvo 35 oportunidades con el madero, martilló 13 inatrapables, no cometió pifias, 9 hombres quedaron esperando remolque, sufrió 4 ponches y no recibió bases por bolas.

El venezolano Geddy Guerra fue el serpentinero ganador, Yomar Flande lo rescató y luego Samuel Gervacio desarrolló la labor salvadora.

En Santa Marta, Tigres de Cartagena barrió en la serie al local Leones, esta vez venciéndolos 5-2.

Tigres sumó su cuarto triunfo an línea y se regresa a Cartagena con un gran recaudo de visitante.

Entre tanto, en Barranquilla, Gigiantes venció a Caimanes 6-1 y evitó la barrida.

Hoy habrá jornada de descanso y el torneo se reanuda el lunes.