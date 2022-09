Tractores expone su liderato ante Mahates y Malagana

La Copa de Verano de Béisbol categoría Sub-23 y Mayores Cerveza Andina-Alpina tendrá este sábado un total de cinco juegos correspondientes a la primera y segunda vuelta.

Lea aquí: Daniel Galán se despide del US Open con la frente en alto

La programación es la siguiente: 2 p. m. Arjona vs. Sincerín (1° vuelta); Leopardos vs. Tigres de Arenal; Pelota Caliente vs. Turbaco; Malagana vs. Marialabaja; Tractores vs. Mahates.

Este domingo serán seis los partidos que están programados.

Habrá un doble header entre Mahates y Tigres de Arenal, en Arenal desde las 10 de la mañana.

Los otros desafíos son: 11 a. m.Tractores vs. Malagana; Arjona vs. Marialabaja; Sincerín vs. Pelota Caliente; Leopardos vs. Turbaco.

Las posiciones están así: Tractores 9-2; Tigres de Arenal 6-2; Turbaco 7-3; Sincerín 5-3; Malagana 6-4; Marialabaja 5-4; Arjona 3-5; Mahates 1-6; Pelota Caliente 1-9.