Trece partidos este jueves en el ‘Open Day’ de Grandes Ligas

Ahora sí se abre la Gran Carpa. Este jueves se canta de manera oficial la voz de ¡play ball! de la temporada 2024 del Béisbol de las Grandes Ligas en los Estados Unidos. Lo que es conocido como el ‘Open Day’. Previamente hubo dos partidos en Seúl Corea entre los equipos Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles, donde ambas novenas acordaron tablas (una victoria por bando). Lea aquí: Este sábado se lleva a cabo la Asamblea Ordinaria de la Liga de Béisbol de Bolívar El béisbol colombiano estará representado por cuatro peloteros nacidos en nuestro país y un colombo-venezolano. Ellos son: José Quintana (Mets de Nueva York), Giovanny Urshela (Tigres de Detroit), Harold Ramírez (Rays de Tampa) y Guillermo Zúñiga (Angelinos de Los Ángeles). El colombo-venezolano es Elías Díaz (Rockies de Colorado). José Quintana será el abridor este viernes de los Mets que tendrán de local una serie de tres partidos ante los Cerveceros de Milwaukee viernes, sábado y domingo). Quintana tiene una marca de por vida de 92 juegos ganados y 93 perdidos con una Era de 3,74 en 328 partidos lanzados y presenta 1592 ponches propinados a sus adversarios. Lea aquí: En Chapacuá se juega I Copa Amigos de Semana Santa de Béisbol El año pasado, Quintana solo jugó 13 juegos y tuvo una marca de 3 ganados y seis perdidos. No jugó la mayor parte de la temporada regular con los Mets por una lesión.

El juego estaba programado para el jueves pero lo pospusieron por lluvia y será ahora el viernes a las 12:40 p. m. en el Citi Field de Queens, Nueva York. El rival de Quintana en el montículo será el dominicano Freddy Peralta. Entre tanto, Giovanny Ushela y Harold Ramírez esperan ser titulares este jueves en los line up de los Tigres de Detroit y Rays de Tampa, respectivamente. Guillermo Zúñiga estará en el bullpen de los Angelinos a la espera de una oportunidad.