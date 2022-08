Tres glorias del sóftbol femenino, en busca de más títulos

“Duré más de 30 años jugando sóftbol, siempre estuve bien pendiente del reglamento y todo lo que podía pasar en un juego. Sentí ganas de dirigir, antes de mi retiro en el 2015 lo venía procesando en mi cabeza, quería ser la primera mujer en dirigir a esta gran selección”, comenta León.

La nueva entrenadora de Bolívar afirma que: “asumí el reto, me fui a los Estados Unidos el año pasado y pasé varios meses allá estudiando, haciendo cursos en New Jersey y eso me sirvió de mucho. La idea es estar siempre actualizándome porque eso me ayuda a crecer”.

“Este es un reto importante, por primera vez hay que sacar a varias jugadoras de la categoría mayores porque los Juegos Nacionales 2023 exigen la presencia de deportistas sub-23. Es doloroso dejar afuera a jugadoras que tanta gloria le han dado a nuestro departamento, pero hay que tomar decisiones por el nuevo reglamento . Tiene que haber 7 mayores y 8 sub-23, de esas 8 debe haber en el campo 4”.

Las Eliminatorias de Juegos Nacionales serán a partir del 9 de septiembre en Cartagena.

“Tenemos varias niñas jóvenes que hacen parte del proceso hace algunos años y vienen de representar muy bien a Bolívar y Colombia. Eso es una ventaja. En Bolívar hay mucho talento en las categorías menores. La idea es seguir llevando a Bolívar a la cima, hay muchas ganas de trabajar y de seguir dándole gloria al departamento”, recalca.

Bolívar realizó estos últimos días un intercambio con la selección de Cuba para llegar bien preparada a las próximas eliminatorias.