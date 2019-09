Tres sucreñas hacen patria en Sudamericano de Sóftbol Femenino Sub 15

Natalia Álvarez, Georgina Pamela Julio y Cristibel Blanco hacen patria fuera de Colombia en el V Campeonato Sudamericano de Sóftbol Femenino Sub 15.

Las peloteras sucreña actúan con la Selección Colombia Sub 15 en el certamen de pelota blanda que tiene como sede la ciudad de Lima (Perú).

Colombia debutó este domingo enfrentando al representativo de Guatemala, elenco al que blanqueó derrotándolo con marcador de 6 carreras por 0.

Tras este resultado, la prensa deportiva peruana se mostró gratamente sorprendida por el buen nivel mostrado por las jugadoras colombianas.

Este lunes en la segunda jornada el seleccionado colombiano se medirá a partir de las 9:00 de la mañana ante Perú Blanco, uno de los dos conjuntos del país anfitrión.

La agenda de la novena cafetera, manejada por los profesores Rafael Orozco Medina (manager), Carlos Vega Osorio y Rina Corcho Puche (asistentes), seguirá de la siguiente manera:

Martes 10 de septiembre: Colombia Vs. Ecuador, 11:00 de la mañana; Miércoles 11 de septiembre, Colombia Vs. Chile, 1:30 de la tarde y jueves 12 de septiembre, Colombia Vs. Brasil, 4:00 de la tarde.

El viernes 13 se septiembre iniciará la segunda fase a la que clasificarán los ocho primeros equipos para definir el campeón en la jornada prevista para el sábado 14 de septiembre.