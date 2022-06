Triple ganador del Tour de Francia, padece leucemia

El estadounidense Greg Lemond, de 60 años, triple ganador del Tour de Francia ( 1986, 1989 y 1990), ha anunciado en un comunicado que padece leucemia, una enfermedad que, según indica, es tratable y no mortal”. Le puede interesar: Óscar Quiroz gana la 4ª etapa y se trepó en el liderato de la Vuelta a Colombia

“Quiero comunicar que me diagnosticaron leucemia mielógena crónica. Afortunadamente, es un tipo de cáncer que se puede tratar y es un tipo de leucemia que no pone en peligro la vida ni es debilitante. Había estado experimentando algunas semanas de fatiga que me llevaron a someterme a un chequeo que incluía algunos análisis de sangre. Luego de una serie de pruebas y una biopsia de médula ósea, que se completó la semana pasada, recibí mi diagnóstico formal el viernes pasado”,explica Lemond.