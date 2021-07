“Un Tal Puchy”, así se hace llamar el hincha que colecciona buzos del Real Cartagena

Si alguien se “muere” por Real Cartagena es Luis Orlando Arrieta Devoz, más conocido como “Un Tal Puchy”, su seudónimo desde niño. Arrieta es un fiel seguidor del equipo heroico, pero tiene un plus que le da más credibilidad al amor hacia estos colores. Él, desde hace varios años, viene coleccionado buzos originales del cuadro auriverde, incluyendo los de los arqueros y los que han servido como uniforme de presentación. Tiene más de 60.

“Soy hincha del Real Cartagena desde el 2002, pero desde el 2008 comencé a coleccionar los buzos. Estoy obsesionado con esto, aunque coleccionar no es nada fácil, pues para eso se necesita hacer mantenimientos, hay que es estar pendiente cuál buzo hay que lavar, cuál se está dañando, etc. Yo los cuido y la verdad me gusta todo esto”, dijo este aficionado, quien hace parte de la Rebelión Auriverde Norte, la hinchada oficial del Real Cartagena.

“Mi toalla es del Real Cartagena, las sábanas también. Siempre me voy a identificar con este equipo”, agregó Un Tal Puchy, que ahora empezará a coleccionar bolsos del conjunto heroico.