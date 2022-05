Unai Emery: No pudimos mantener el nivel de la primera parte en los 90 minutos

- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, lamentó que su equipo no pudiera mantener durante los 90 minutos el nivel de la primera parte en la que llegó a superar por 2-0 al Liverpool en el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en La Cerámica en el que finalmente perdió 2-3 y se quedó a las puertas de la final.

“Cuando juegas con estos equipos debes rozar la excepción y la excelencia. Hoy la clave era el primer gol y el segundo nos ha reforzado, sabíamos que el esfuerzo era grande, pero debíamos arriesgar. Pero la lesión de Gerard nos ha tocado mucho, ha sido clave, ya que nos permitía hacerles sufrir. Con Gerard mermado y con menos fuerza, sabíamos que no éramos el mismo equipo”, dijo en rueda de prensa Emery. Le puede interesar: Liverpool venció a Villarreal y definirá la Champions

“He dicho desde el principio que con Gerard peleábamos muy cerca de su área, algo que allí no hicimos. Hoy lo hemos logrado con Gerard, pero tras sus problemas hemos perdido eso y ahí ellos han estado más cómodos. Hemos perdido la fuerza del equipo tras el primer tiempo, no es que no queríamos, pero es que mantener el nivel de la primera parte es complicado. En la segunda parte no hemos podido”, prosiguió en su análisis. Le puede interesar: En imágenes: los mejores momentos de la clasificación del Liverpool

“Su primer gol ha sido un mazazo y ya ha decantado la eliminatoria, pero hemos competido y hemos demostrado que no estábamos de invitados en esto, pero nos ha faltado algo más, algo más”, indicó Emery, que comentó que no vio la acción del penalti no señalado.

“Unos dicen que sí y otros que igual no. Esa jugada es clave, pero creo que el árbitro ha estado bastante bien. Si lo pita bien, si no lo pita lo aceptamos, indicó.

En su lectura del partido, Emery explicó que hicieron un partido físico, entraron en los duelos y desactivaron al rival. “Les hemos hecho sufrir, pero no estamos preparados para aguantar 90 minutos, a eso se suma lo de Gerard, que nos deja sin un líder. No estábamos preparados para hacer un esfuerzo tan grande en esa segunda parte, pero hemos peleado”, apuntó el entrenador del Villarreal.

También aseguró que no tiene ningún remordimiento del planteamiento de la ida. “Hemos hecho un camino en el que hemos ido aprendiendo cada encuentro. En Liverpool hicimos todo lo que pudimos, pero ellos allí nos ganaron. Pero aquí sabíamos que éramos capaces, lo hemos sido, pero teníamos que haberlo hecho más tiempo. El Liverpool es el mejor, y para eliminarlo debíamos estar más preparados para estos retos”, concluyó.