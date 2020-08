Urshela no bateó de hit en la victoria de los Yanquis

En su primer partido de la temporada como cuarto de bate de los Yanquis de nueva York, el cartagenero Giovanny Urshela se fue en blanco en la victoria de su equipo 6-3 ante los Bravos de Atlanta. En cinco turnos al bate, ‘Gio’ no pudo conectar de hit, sin embargo, pudo llegar a base gracias a una base por bolas y a un pelotazo que recibió del pitcher contrario en el octavo episodio. Su average bajó a .273. Clint Frazier y Gary Sánchez fueron claves en la victoria de la novena de Nueva York, al batear sendos cuadrangulares.

En otros de partidos de la jornada del béisbol de las Grandes Ligas, los Indios de Cleveland cayeron 2-7 ante los Cachorros de Chicago. En la tribu no jugó el cartagenero, Óscar Mercado. Los Angelinos de Los Ángeles, equipo de Julio Teherán, no pudieron con los Atléticos de Oakland (4-8). Los Gigantes de San Francisco, sin Dónovan Solano, perdieron 1-5 ante los Astros de Houston. Solano se recupera de una lesión y por eso no participó en este partido.