¡Va bien!: La Masía, dando pasos firmes en el fútbol aficionado de Bolívar

Andrés Felipe, bien motivado

Andrés Felipe Giraldo Simancas tiene 9 años y se desempeña como volante de marca de La Masía, va por buen camino en este deporte. En la cancha es aguerrido, ayuda en la recuperación del balón y tiene buena técnica.

“Estudio en el colegio Comfamiliar en grado 401, me gusta el fútbol porque me enseña y ayuda a manejar actividades físicas y a potenciar mis capacidades en todos los aspectos de mi vida. Soy volante de marca, me siento contento en La Masía, Michael y José, mis entrenadores, me ayudan mucho e para mejorar mis condiciones futbolísticas y también me enseñan la parte espiritual”.