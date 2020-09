“Vamos a jugar para tratar de ganar el trofeo”: Julio Comesaña

“Son puntos importantes, pero no podemos negar que es una final y que está en disputa un trofeo, donde Junior actualmente es el campeón y nadie puede decir que no nos interesa. Nosotros vamos a prepararnos y vamos a jugar para tratar de ganarlo”. Fueron las palabras con las que se refirió el técnico de Junior, Julio Comesaña, respecto a la final ante el América de Cali, por la Súperliga.

El colombo-uruguayo cuando se le preguntó por las posibles falencias que le pudo haber traído tantos meses de para a los jugadores, manifestó que “las incertidumbres no las voy a develar, no puedo develarlas, mejor no voy a ponerme ansioso, no estar pensando en eso, sino dejar que el equipo juegue, observarlo, sacar conclusiones y mejorar cada día”.

En cuanto a lo que le puede deparar al equipo pensando en Copa Libertadores y el torneo local, Comesaña dijo que “estoy pensando en estos dos partidos y en el que viene con Barcelona, que creo son tres partidos fundamentales en este reinicio de temporada. Y después de estos partidos veremos cómo quedamos, cómo está todo y a partir de ahí vendrá otra historia. O continuamos en la Copa o nos toca jugar liga y Copa Colombia”.

“Yo tengo en mi cabeza este partido de mañana y ya mañana estaremos pensando en el otro y así en el de Guayaquil, que vienen seguidos. Y ahí vamos a ver el crecimiento del equipo y las respuestas que da”, agregó.

Cuando se le interrogó sobre qué novedades puede presentar Junior respecto a cómo estaba jugando antes de la para por la pandemia, sostuvo que “prefiero a que vean el partido mañana. Que yo no me adelante a hablar de cosas que no debo hablar, de lo que vamos a intentar hacer y que después saquen sus conclusiones y podamos durante la semana conversar del tema”.

“Lo que es igual para todos no es ventaja para nadie. Nosotros en el tiempo que hemos tenido, lo hemos aprovechado lo que más hemos podido. Con respecto al América, yo no creo que con los tres jugadores que salieron, el entrenador vaya a modificar tantas cosas en un equipo que venía jugando bien. Eso se verá en la cancha mañana”, terminó diciendo el timonel del equipo Junior.