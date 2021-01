Vaqueros y Caimanes, por el cupo a la Serie del Caribe

Mosquera, quien ya salió campeón con Caimanes como pelotero, espera hacerlo ahora como mánager. “Creo que si me lo hubiese imaginado ni en mis mejores sueños me hubiera pasado. Creo que Dios tiene un propósito con todo esto y eso me tiene contento. Vivirlo desde este lado de la cerca es un sentimiento importante más teniendo jugadores con los que tuve la oportunidad de jugar. Saben lo importante que es Caimanes en mi vida, en mi carrera y darle otra estrella sería algo importante, no solo para la organización, sino para mi carrera y en lo personal, todo lo que significa el equipo Caimanes en mi vida”.

Sobre lo que viene para la final donde se tienen que tomar decisiones rápidas, Mosquera manifestó que “en estas instancias hay que actuar rápido y es lo que hemos venido haciendo en los últimos juegos. Hubo mucha comunicación con los lanzadores y saben que los vamos a mover temprano y cuando tú tienes un equipo que está en la misma página, vas a entender las decisiones que se tomen. Ningún lanzador quiere salir de ahí, pero cuando nosotros creemos que es el momento de sacarlo para cambiar el momento del juego, ellos están dispuesto y así lo han venido entendiendo y nos ha dado resultado”.

Vaqueros de Montería que tiene dos años seguidos de llegar a la final, también tiene la mira puesta en la Serie del Caribe, pero primero debe superar el escaño de Caimanes.

Ángel Tovar, miembro del cuerpo técnico de la novena monteriana manifestó que “es muy importante para nosotros estar de nuevo en la final, ya que es un trabajo que se hace desde los primeros meses del año y la verdad es que hemos logrado el segundo paso que era clasificar a la final y pienso que esto es motivo de satisfacción desde los socios, la gerencia, del staff, los jugadores, todos estamos contentos por este paso y esperamos conseguir llegar a la Serie del Caribe”

La novena de Vaqueros se reforzó con el pelotero Brallan Pérez, quien estuvo como campo corto de Tigres de Cartagena y quien en muchos partidos era el abridor; mientras que Caimanes lo hizo con el lanzador Eduar López.